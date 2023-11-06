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6 ноября, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Развитие гидроэнергетики — всегда ли благо?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последнее время Узбекистан активно взялся за развитие гидроэнергетики. По экспертным оценкам, гидроэнергетический потенциал нашей страны составляет 8 тысяч мегаватт, из которого сейчас используется только 2,2 тысячи. За счет привлечения иностранных инвестиций и частного сектора к 2030 году планируется довести общую мощность до 6 тысяч мегаватт. С другой стороны, среди экспертов все чаще раздаются голоса против строительства ГЭС по целому ряду причин, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В конце октября Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное развитию гидроэнергетики. Это направление рассматривалось как перспективное, так как стоимость электроэнергии, полученной на ГЭС, значительно дешевле по сравнению с другими источниками. В этом году планируется построить 20 малых и микроГЭС, в 2024 году — 38.

Кроме того, акционерным обществом «Узбекгидроэнерго» запланировано введение в строй семи крупных ГЭС общей мощностью 197 мегаватт. За счет этого выработка электроэнергии будет доведена до 7 миллиардов киловатт-часов.

Согласно поручению главы государства, специалистами изучены дополнительные резервы в размере 1 тысячи мегаватт. Например, построив каскады на реке Нарын, можно запустить мощности в 230 мегаватт и выработать электроэнергию, достаточную для нужд 450 тысяч жителей Намангана.

Однако ряд экспертов говорит о том, что строить ГЭС не нужно, известен даже случай в США демонтажа ГЭС и плотины. Чем же аргументируют свою позицию те, кто против ГЭС?

Во-первых, это длительный долгострой, ГЭС строятся много лет, притом что солнечные или ветряные станции, например, разворачиваются относительно быстро.

Во-вторых, выросла стоимость выработки электроэнергии. Только за 2022 год на 18%, а за весь период мониторинга с 2010 года — на 47%. Сегодня себестоимость выработки электроэнергии на ГЭС превысила 6 центов за киловатт-час, что существенно выше таковой для солнечных, ветровых и даже геотермальных электростанций. И стоимость строительства ГЭС за последние 12 лет выросла более чем в два раза: с 1407 долларов за киловатт установленной мощности в 2010 году до 2881 долларов в 2022 году. Об этом сообщили эксперты общественного фонда «Реки без границ».

В-третьих, плотины и водохранилища наносят непоправимый вред природе, так как затопляются места обитания животных, в том числе и редких видов. Плотина преграждает привычный путь рыбам вдоль рек. Есть данные, что водохранилища провоцируют землетрясения.

В-четвертых, водохранилища разрушают традиционный уклад жизни многих людей. Например, при наполнении Чарвакского водохранилища были переселены целые поселки, под водой оказались сады, кладбища и даже памятники неолита.

Сейчас эти вопросы активно обсуждаются, и каждая страна решает для себя строить или нет. От ГЭС действительно много плюсов в краткосрочном отрезке времени. Всего несколько крупных гидроэлектростанций способны в кратчайшие сроки кардинально изменить жизнь миллионов людей, обеспечив доступ к дешевой электроэнергии и чистой питьевой воде. Крупная гидроэнергетика становится драйвером развития промышленности и буквально выталкивает страны и регионы в индустриальную эпоху.

Социально-экономические преимущества гидроэнергетики особенно ярко проявляются в развивающихся странах. При значительных первоначальных вложениях гидроэлектростанция быстро окупается благодаря очень низкой себестоимости электроэнергии в отношении с газовой и угольной генерацией. Помимо выработки электроэнергии, водохранилища ГЭС обеспечивают водоснабжение, орошение засушливых земель, работу водного транспорта, защиту от наводнений.

Так что нужно продолжать дискуссии, но игнорировать пожелания экспертов тоже недальновидно.

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