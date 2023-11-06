В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам

Теперь банки до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки в пользу третьего лица должны уведомить его о:
Микрофинансовые организации при выдаче микрокредитов на платежные карточки обеспечивают использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.
При этом микрокредитная организация обеспечивает отражение в назначении (цели) перевода денег информации о микрокредите, предоставленном данному заемщику, уведомляет держателя платежной карточки о поступлении на его банковский счет суммы микрокредита, предоставленного ему.
Также говорится, что при предоставлении электронных банковских услуг банк будет использовать системы, автоматизирующие процесс противодействия несанкционированным платежам и переводам денег.
Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.