6 ноября, источник: АиФ Пермь
В Перми на улице КИМ в Рабочем посёлке накренился 16-этажный долгострой
Это начало беспокоить жителей соседних домов.
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В Перми накренился многоэтажный долгострой на улице КИМ в Рабочем посёлке, сообщает 59.RU, ссылаясь на слова местных жителей.
Проектировщик провёл обследование и подтвердил, что крен здания — это не просто догадки. Речь идёт о крене с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации здания, пояснили в Министерстве строительства Пермского края.
В ведомстве пояснили, что причин таким изменениям может быть несколько, а точную можно будет определить только по итогам годового мониторинга здания и грунтов. По его результатам планируют составить перечень мероприятий для устранения проблемы. В минстрое подчеркнули, что риска обрушения строения нет.
Поскольку существует вероятность нарушения трёхлетнего срока завершения строительства и передачи помещений владельцам, власти приняли решение не достраивать дом и выплатить дольщикам компенсации. В региональном минстрое сообщили, что в дальнейшем недострой планируют передать федеральному Фонду защиты прав дольщиков для реализации на торгах.
Напомним, квартиры в будущем доме на улице КИМ, 14 в Перми начали продавать еще в 2007 году, но 16-этажное здание до сих пор не достроено. Из 112 квартир в доме куплено 88.