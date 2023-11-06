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10:12 (мск), источник: Ведомости

Власти сообщили о начале строительства железной дороги от Ростова до Крыма

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая пройдет по территории региона и соединит Ростов-на-Дону и Крым.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона сообщил журналистам еще об одном проекте: со стороны Донецка строится железная дорога, она будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь.

«Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», — рассказал Балицкий (цитата по «РИА Новости»).

Проект позволит обезопасить движение транспорта от обстрелов, добавил губернатор. По его словам, противник атакует железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в сторону Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху. Кроме того, строительство поможет решить задачи военных, а также «вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей».

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Оно объединит железные дороги ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечали в пресс-службе кабмина, данный шаг позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок.

5 ноября в правительстве России сообщили, что кабмин выделит 611,1 млн руб. на ускоренное обновление трассы А-290 от Новороссийска до Керчи. Средства из резервного фонда на реконструкцию направят до конца года.

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