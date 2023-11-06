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6 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Беларусь назвали страной с самой низкой покупательной способностью в Европе

Беларусь попала в число стран Европы, жители которых могут позволить себе меньше всего покупок.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь назвали одной из трех стран с самой низкой покупательной способностью в Европе. В самом низу рейтинга также оказались Украина и Косово. Об этом свидетельствует исследование социологической компании GFK, сообщает Myfin.by.

Для исследования были изучены показатели 42 стран Европы. Беларусь, Косово и Украина оказались внизу таблицы, правда, по этим трем странам конкретные цифры не приводятся.

16 стран назвали в числе тех, где уровень покупательской способности выше среднего по Европе. Первое место в рейтинге занял Лихтенштейн, где этот показатель равен 68 843 евро на душу населения в год. На втором месте Швейцария с 49 592 евро и Люксембург с 40 931 евро.

Также в топ-10 попали Исландия, Дания, Ирландия, Австрия, Норвегия, Германия и Великобритания.

Напомним, средняя зарплата белорусов за сентябрь 2023 года составила 1939,8 рублей, то есть 570 евро по данным Белстата.

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