6 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Одна из улиц в Кишиневе перекрыта на два дня: Рассказываем, как изменились маршруты общественного транспорта
Будут проводиться работы по ремонту повреждённых сетей водопровода и канализации.
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6 и 7 ноября будет приостановлено движение по улице Николая Димо, в периметре улиц Мирона Костин и Алеку Руссо. Здесь будут проводиться работы по ремонту повреждённых сетей водопровода и канализации.
Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Автобус № 19 — обратно: ул. Н. Димо — ул. М. Костин. — Московский пр-т — ул. А. Руссо — ул. Н. Димо и далее по установленному маршруту.
Маршрутка № 162 — туда: Московский пр-т — ул. Киев и далее по установленному маршруту; обратно: ул. Киев — Московский пр-т и далее по установленному маршруту.