6 ноября, источник: АиФ Челябинск
Транзитную дорогу открыли в Карабаше
Проезжую часть длиной 7 км реконструировали в несколько этапов.
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Дорогу на улице Пархоменко, выходящую на трассу регионального значения Миасс-Карабаш-Кыштым, открыли в Карабаше 6 ноября. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Протяженность дороги — 7,1 км. Работы на объекте начались в прошлом году. Здесь обустроили новое земляное полотно и три слоя асфальтобетонного покрытия. Дорога рассчитана на повышенные нагрузки. Также вдоль проезжей части появились 1,5 км тротуаров и опоры освещения. Кроме того, был реконструирован и железнодорожный переезд.
«В этом году огромное внимание губернатор Алексей Текслер уделяет муниципалитетам. Почти половина дорожного фонда региона направлена на ремонты и строительство местных дорог», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.
Глава областного миндортранса добавил, что новая транзитная дорога, адаптированная к повышенным транспортным нагрузкам, интегрирована в улично-дорожную сеть Карабаша.