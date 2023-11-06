6 ноября, источник: ИА Башинформ
Глава Башкирии рассказал об особенностях благоустройства парков в республике
Глава Башкирии рассказал об особенностях благоустройства парков в республике.
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В Башкирии продолжается реконструкция парков в рамках выигранного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как сообщил в своем телеграм-канале Радий Хабиров, при благоустройстве внимание обращают не только на комфорт, уют, безопасность, но и стараются, чтобы обновленные общественные пространства становились важными культурными и историческими центрами, несли в себе просветительскую функцию. Становились источником знания о городе, селе, нашей республике.
К примеру, в Агидели появился музей под открытым небом. В Мелеуз вместо парковки вернулась историческая событийно-ярмарочная площадь города. В селе Николо-Березовка восстановили исторический облик села, перед объектами культурного наследия разместили информационные таблички со старыми фотографиями. Вдоль экотропы в Белорецке «Шагни за горизонт» расставили информационные таблички и интерактивные объекты, которые рассказывают об истории района. В экопарке Сибая «Терра Зауралье» информационные стенды знакомят посетителей с природой и культурой башкирского Зауралья. Для «Улицы мастеров» в Бирске совместно с историческим музеем подготовили дизайнерские информационные таблички. В Кумертау вдоль улицы Ленина вмонтировали плиты с информацией об истории города и генпланом улицы.
На очереди благоустройство села Верхотор в Ишимбайском районе и парк имени Салавата Юлаева в Баймаке.
«Это тоже очень самобытные территории, и мы в процессе благоустройства обязательно это подчеркнем», — пообещал Глава региона.
Напомним, ранее «Башинформ» со ссылкой на Радия Хабирова сообщал о том, что в Ишимбае завершился второй этап проекта благоустройства площади Первооткрывателей башкирской нефти.