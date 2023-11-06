6 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Вывозной рейс «Белавиа» вылетел из Израиля в Беларусь
Гуманитарный рейс выполняется на коммерческой основе и предназначен только для граждан Беларуси.
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Компания «Белавиа» эвакуационный рейс из Тель-Авива для белорусских граждан.
Boeing 737−800 вылетел в 11:44 из аэропорта «Бен-Гурион», свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Ожидается, что самолет с белорусскими гражданами прибудет в Национальный аэропорт Минск в Минск в понедельник вечером, в 19:04.
До этого сообщалось, что Минск получил разрешение на организацию эвакуационного рейса в Израиль, однако санкции США в отношении авиакомпании «Белавиа» препятствуют его выполнению. В МИД поясняли, что будут работать над решением этого вопроса.
Посольство Беларуси в Израиле на фоне военного конфликта не прекращало работу, дипломаты делают все возможное для поддержания контакта с находящимися в зоне обстрелов гражданами республики.