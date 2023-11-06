6 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews
В «Узтрансгазе» рассказали об имеющихся запасах газа на зиму
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду подготовлено более 3 млрд 445 млн кубометров природного газа.
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В подземных хранилищах страны имеется более 3 млрд 445 млн кубометров природного газа. Об этом сообщила руководитель информационной службы АО «Узтрансгаз» Шахноза Равшанова.
Отмечается, что в текущем году в стране построено более 106 км новых магистральных газопроводов. Также были проведены диагностические работы на магистральных газопроводах, благодаря чему на отремонтированных участках показатели рабочего давления газа увеличены в 1,5 раза.
Сообщается, что в Андижане для оптовых потребителей была запущена новая газораспределительная станция «Асака-2». Кроме того, на 307-м километре магистрального газопровода «Хива — Бейнеу» построена газораспределительная станция «Каракалпакстан». Станция была введена в эксплуатацию 7 октября на торжественном мероприятии с участием президентов Узбекистана, России и Казахстана, посвященном началу импорта российского газа через Казахстан. В наши дни объект служит для измерения и проверки качества природного газа, импортируемого с севера.
На компрессорных станциях также был проведен ряд мероприятий. В частности, отремонтировано 88 газоприводных агрегатов на 22 компрессорных станциях. В целях подготовки газотранспортной системы к приему импортного газа в цехе «Д» компрессорной станции «Каракалпакстан» полностью восстановлены 3 газоприводных агрегата, на них установлены газотурбинные двигатели. 6 агрегатов в цехах управления магистральных газопроводов «Акчалок» были отремонтированы путем проведения гидросинхронных испытаний.
Отмечается, что на объекте подземного хранения газа «Ходжаабад» в рамках проекта по увеличению объемов активного хранения газа пробурено 5 скважин.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведен текущий ремонт 807 станций катодной защиты, 258 трансформаторных узлов, почти 960 км воздушных линий, 60 линейных сепараторов и 1068 контрольно-измерительных колонн.
В результате проведенных проверок, профилактических испытаний, наладочных и ремонтных работ, организационно-технических мероприятий в системе по сравнению с соответствующим периодом прошлого года использовано на 51 млн кВт электроэнергии меньше.