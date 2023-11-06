Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, новости Казахстана, источник: Nur.kz

Причину дефицита автогаза в трех городах Казахстана объяснили в Минэнерго

В Астане, Таразе и Петропавловске наблюдается дефицит автогаза. Топливо отпускают на заправках по талонам. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, в Таразе водители уже три дня колесят по городу в поисках сжиженного газа. А на заправках, где он есть, приходится по несколько часов стоять в очереди, при этом нет гарантии, что получится заправиться.

«Я сегодня пять газовых заправок проехал — нет газа. (…) Уже третий день хожу без газа и не знаю, что делать!» — рассказал местный житель Бектурган Курджиев, добавив, что топливо выдают по талонам, а где их взять, никто не знает.

Также, как отмечают корреспонденты телеканала, водители жалуются, что на станциях, где газ есть, чаще стоит жесткий лимит — отпускают на три, а где-то даже и на тысячу тенге. В Петропавловске автовладельцы ощущают дефицит автогаза уже месяц. Если он появляется на заправках, то быстро заканчивается. Аналогичная ситуация наблюдается и в столице. В Астане также ввели лимиты и талоны. Между тем чиновники говорят, что ситуация почти стабилизировалась. А дефицит в целом по стране, по их словам, — временное явление первых чисел месяца.

«В большинстве это в первые числа месяца из-за того, что транспортное время занимает определенное… по сливу, по наливу и так далее. Отгрузка производится заводами-производителями круглосуточно. Однако имеются сложности в плане доставки. Ну, это транспортировка, она занимает определенное время — через КТЖ, пока вагоны дойдут и так далее. Поэтому в ближайшее время ситуация стабилизируется», — сообщил руководитель управления сжиженного нефтяного газа департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Кайрат Сатымов.

Как добавили журналисты телеканала, руководитель управления заверил, что уже в следующем месяце газа будет больше, чем требуется для населения, на три процента.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
топливо