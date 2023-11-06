Причину дефицита автогаза в трех городах Казахстана объяснили в Минэнерго

Как сообщает телеканал, в Таразе водители уже три дня колесят по городу в поисках сжиженного газа. А на заправках, где он есть, приходится по несколько часов стоять в очереди, при этом нет гарантии, что получится заправиться.
Также, как отмечают корреспонденты телеканала, водители жалуются, что на станциях, где газ есть, чаще стоит жесткий лимит — отпускают на три, а где-то даже и на тысячу тенге. В Петропавловске автовладельцы ощущают дефицит автогаза уже месяц. Если он появляется на заправках, то быстро заканчивается. Аналогичная ситуация наблюдается и в столице. В Астане также ввели лимиты и талоны. Между тем чиновники говорят, что ситуация почти стабилизировалась. А дефицит в целом по стране, по их словам, — временное явление первых чисел месяца.
Как добавили журналисты телеканала, руководитель управления заверил, что уже в следующем месяце газа будет больше, чем требуется для населения, на три процента.