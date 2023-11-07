10:14 (мск), источник: Прецедент
В Новосибирске возобновили строительство ледового спорткомплекса на «Родниках»
Строительство ледового спорткомплекса возобновили на «Родниках» в Новосибирске. Объект планируют сдать в эксплуатацию весной 2025 года.
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В Новосибирске возобновили строительство ледового спорткомплекса на «Родниках».
Речь идет об объекте на участке между улицей Тюленина и Красным проспектом. Разрешение на строительство 2 ноября от городских властей получила кемеровская компания ООО «СЗ “Самоцветы”. Спортивный комплекс площадью 11.083 квадратных метра расположится на участке в 2,6 гектаров, сдать в эксплуатацию объект планируют в весной 2025 года (разрешение на строительство выдано до 13 марта 2023-го).
ООО «Специализированный застройщик “Самоцветы” зарегистрировано в феврале 2020 года в Кемерове. Уставной капитал компании — 10 000 рублей. Основным видом деятельности в ЕГРЮЛ значится “Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика”.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске хотят снести три аварийных дома за 20 дней.