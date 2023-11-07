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06:10 (мск), источник: АиФ Иркутск

Квартиру жительницы Приангарья арестовали из-за долгов по алиментам

После того, как ее несколько лет назад лишили родительских прав, отказывалась оказывать поддержку троим детям, которых взяла под опеку их бабушка.

Жительница Иркутской области накопила миллионный долг по алиментам. После того, как ее несколько лет назад лишили родительских прав, отказывалась оказывать поддержку троим детям, которых взяла под опеку их бабушка. Таким образом, поскольку мать не участвовала в воспитании, все заботы легли на плечи пенсионерки.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, в общей сложности мать накопила долги по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей. Долгое время погасить задолженность она не могла, поскольку у нее не было ни официально заработка, ни зарегистрированного имущества.

Однако не так давно бабушка должницы и прабабушка детей подарила ей однокомнатную квартиру. Поскольку она не являлась единственным жильем женщины, судебные приставы наложили на нее арест и передали на реализацию. Так опекун детей получил необходимую сумму.

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