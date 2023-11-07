08:04 (мск), источник: МК.RU Омск
Трассу «Северный обход» в Омске начнут строить в следующем году
Северный обход и дорогу с мостом через реку Омь начнут строить в 2024 году.
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Такие сведения содержатся в адресной инвестиционной программе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Основная часть расходов ложится на инвестора, однако из областного бюджета, согласно документу, тоже планируется выделить финансирование. В 2024 году на Северный обход заложено 280,1 миллиона рублей. В 2025 году на этот же объект предварительно заложено 20 миллионов рублей.
Тем временем трассу Северный обход после возмущений жителей продлили на 4 километра — это значит, что она не затронет лес и жилые дома в Подгородке. При этом была информация, что ее строительство могут отложить на неопределенный срок.
Напомним, общая стоимость строительства составит 63,3 млрд рублей. Срок действия концессионного соглашения — 40 лет.