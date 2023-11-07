Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
08:04 (мск), источник: МК.RU Омск

Трассу «Северный обход» в Омске начнут строить в следующем году

Северный обход и дорогу с мостом через реку Омь начнут строить в 2024 году.

Такие сведения содержатся в адресной инвестиционной программе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Основная часть расходов ложится на инвестора, однако из областного бюджета, согласно документу, тоже планируется выделить финансирование. В 2024 году на Северный обход заложено 280,1 миллиона рублей. В 2025 году на этот же объект предварительно заложено 20 миллионов рублей.

Тем временем трассу Северный обход после возмущений жителей продлили на 4 километра — это значит, что она не затронет лес и жилые дома в Подгородке. При этом была информация, что ее строительство могут отложить на неопределенный срок.

Напомним, общая стоимость строительства составит 63,3 млрд рублей. Срок действия концессионного соглашения — 40 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Омичка добилась официальных извинений от судебных приставов за ложные св...
В Омске спрос на менеджеров по продажам вырос вдвое
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта