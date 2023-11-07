09:10 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске мэрия отдает три земельных участка под частные дома
Городской департамент архитектуры объявил аукцион на аренду трех участков под строительство частных домов.
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Первые два земельных участка расположены по 4-му Донецкому переулку. Площадь одного составляет 569 квадратных метров, второго — 568 квадратных метров. Начальная стоимость обоих — 36 200 рублей.
Третий участок находится на 2-й Кедровой в микрорайоне «Загородный». Начальный размер аренды за него установлен 77 900 рублей. Его площадь более чем вдвое больше — 1223 кв. м.
Подать заявки на РТС-тендер можно до 22 ноября, победителя площадка назовет 27 ноября.
Ранее мы писали, что предприниматель Андрей Грабар может построить частные дома на Левобережье, недалеко от строящегося микрорайона «Зеленая река».
Также мы сообщали, что в Омской области почти достигли целей по введению в эксплуатацию жилья в 2023 году.