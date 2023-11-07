15:39 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3,9 тыс. объектов
До сентября 2026 года южноуральцы могут поставить такие объекты недвижимого имущества на кадастровый учет.
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В Челябинской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3,9 тыс. объектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
С начала действия «амнистии» (1 сентября 2021 года) и по 30 сентября 2023-го региональным Управлением Росреестра осуществлен кадастровый учет 2 493 земельных участков общей площадью 73 тыс. 029 кв.м., права на них также зарегистрированы. Кроме того, учетно-регистрационные действия проведены и в отношении 1 407 гаражей.
Пресс-служба Росреестра и Роскадастра по Челябинской области напоминает, что закон о так называемой гаражной амнистии направлен на оформление в упрощенном порядке прав на гаражи и земельные участки под ними. До сентября 2026 года южноуральцы могут поставить такие объекты недвижимого имущества на кадастровый учет и зарегистрировать права на них по упрощенной схеме.