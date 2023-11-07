В Омске определили места под елочные базары

Так, в Центральном округе Омска жители смогут купить дерево к Новому году по адресам:
— улица 10 лет Октября, дом 109;
— улица 10 лет Октября, дом 175;
— улица Багратиона, дом 2;
— улица Красный Путь, дом 26а;
— улица Декабристов, дом 155;
— улица Маяковского, дом 50а.
В окружной администрации пояснили, что базары устроят в местах с большой проходимостью, а также хорошей транспортной и пешеходной доступностью.
«Специалисты администрации будут контролировать состояние торговых точек, следить за тем, чтобы территория была убрана от мусора. Напоминаем, что несанкционированная торговля новогодними деревьями запрещена. Штраф для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей», — отметила заместитель главы администрации Центрального округа Ксения Бобылева.
При повторном нарушении штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей и от 20 до 100 тысяч рублей соответственно.