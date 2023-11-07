Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области усилился дефицит врачей и строителей

В Челябинской области назвали самые востребованные профессии.

Источник: Freepik

В Челябинской области усиливается нехватка кадров. Особенно недостает врачей и рабочих. Список самых дефицитных специалистов опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.

Наиболее дефицитными специалистами на Южном Урале оказались арматурщики.

— На фоне высоких темпов строительства в регионе, профессия арматурщика показала максимальный рост востребованности: в 6,3 раза по сравнению с прошлым годом, — сообщили в КСП.

Сейчас на одного арматурщика, стоящего на учете в службе занятости, приходится по 1 тыс. вакансий.

Востребованы также другие рабочие профессии: шлифовщики, кузнецы-штамповщики, слесари и операторы птицефабрик. Вдобавок не хватает осмотрщиков вагонов.

За последние месяцы в Челябинской области вырос дефицит врачей. Если в августе на каждого официально признанного безработным врача приходилось по 67 открытых вакансий, то сейчас — уже по 106. Недостает хирургов и неврологов. Правда, уменьшилась нехватка педиатров: с 85 вакансий на одного безработного в августе до 45 теперь. В списке наиболее дефицитных специалистов также инженеры по подготовке производства и социологи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина