09:43 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области усилился дефицит врачей и строителей
В Челябинской области назвали самые востребованные профессии.
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В Челябинской области усиливается нехватка кадров. Особенно недостает врачей и рабочих. Список самых дефицитных специалистов опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.
Наиболее дефицитными специалистами на Южном Урале оказались арматурщики.
— На фоне высоких темпов строительства в регионе, профессия арматурщика показала максимальный рост востребованности: в 6,3 раза по сравнению с прошлым годом, — сообщили в КСП.
Сейчас на одного арматурщика, стоящего на учете в службе занятости, приходится по 1 тыс. вакансий.
Востребованы также другие рабочие профессии: шлифовщики, кузнецы-штамповщики, слесари и операторы птицефабрик. Вдобавок не хватает осмотрщиков вагонов.
За последние месяцы в Челябинской области вырос дефицит врачей. Если в августе на каждого официально признанного безработным врача приходилось по 67 открытых вакансий, то сейчас — уже по 106. Недостает хирургов и неврологов. Правда, уменьшилась нехватка педиатров: с 85 вакансий на одного безработного в августе до 45 теперь. В списке наиболее дефицитных специалистов также инженеры по подготовке производства и социологи.