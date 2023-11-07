11:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Китайская компания хочет открыть тракторный завод в Калининградской области
Предпринимателям уже предложены возможности ОЭЗ и индустриальных парков.
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В Калининградской области планируют открыть завод по производству тракторов. Об этом на своей страничке в «ВК» рассказал глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев, который провел отпуск в Китае и посетил производство тракторов Benye Чжецзян Co.
Эта компания ежегодно производит 7 тысяч тракторов для нужд сельского хозяйства Китая.
«Провели переговоры, заинтересованы в открытии с российским бизнесом совместного предприятия по производству такой с/х техники на территории Калининградской области! Договорились об ответном визите директора компании в Калининград для открытия компании, и в путь! Нам интересны технология и документация».
Компании уже предложили возможности ОЭЗ и индустриальных парков Калининградской области.