10:39 (мск), источник: РИА Новости
В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой
В Перми накренился шестнадцатиэтажный дом-долгострой.
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ПЕРМЬ, 7 ноя — РИА Новости. Незначительный крен выявлен у 16-этажного долгостроя на улице КИМ в Перми, угрозы обрушения нет, сообщили РИА Новости в краевом минстрое.
«Проектировщиком сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации. Крен незначительный. Риск обрушения здания отсутствует», — рассказали в ведомстве.
Причины и степень этих изменений будут установлены при годовом мониторинге зданий и грунтов, добавили в минстрое.
Согласно паспорту объекта, его начала строить на улице КИМ (микрорайон Рабочий посёлок) в первом квартале 2013 года инвестиционная компания «Город-Строй», планировалось закончить возведение многоэтажки в третьем квартале 2017 года.
Однако сроки сдачи дома переносились, в 2019 году он попал в реестр проблемных долгостроев, в 2022 году было принято решение о выплате компенсаций несостоявшимся жильцам.
По словам представителя регионального министерства, пока люди не начали получать выплаты: вопрос о компенсациях должен рассмотреть наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий, процедура состоится до конца 2023 года.
«После восстановлении прав граждан путем выплаты возмещений, земельный участок и объект незавершенного строительства будут переданы федеральному фонду для реализации на торгах», — пояснили в министерстве.
Местные жители в соцсетях указывают на небольшое отклонение высотки в сторону, при этом рядом с многоэтажкой случались оползни в сторону расположенного вблизи лога (русло реки Ивы). По словам людей, три года назад здесь уже проводили работы по укреплению грунтов из-за «начавшихся подвижек».