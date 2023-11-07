Почти 2 тысячи фур ждут выезда в ЕС на белорусской границе

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Более 400 легковых машин и около 1800 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза во вторник, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета республики.
По данным ведомства, наиболее сложная обстановка с пересечением государственной границы сложилась в настоящее время на литовском направлении — как для легкового транспорта, так и для грузового.
Так, утром вторника на белорусско-литовской границе находится 1250 фур: в «Котловке» — 200, «Каменном Логе» — 460, и в «Беняконях» — 590.
В три раза меньше грузовиков на границе с Латвией — в пункте пропуска «Григоровщина» стоит 435 фур.
Меньше всего очереди на польском направлении — там в единственном работающем на пропуск грузовиков ПП «Козловичи» стоит 50 большегрузов.
Ранее в белорусском ГПК отмечали, что контрольные службы литовского пункта пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») принимают всего лишь 15% машин от пропускной способности.
Ситуация с легковыми машинами
Больше всего легковушек находится на границе Беларуси и Литвы — более 260. Так, в пункте пропуска «Котловка» стоит 30 авто, «Бенякони» — 110, «Привалка» — 80.
В ПП «Брест» на границе с Польшей стоит 150 машин.
На латвийском направлении очередей нет.
Закрытие пунктов пропуска
Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.
Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).
Ранее 18 августа прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.
Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).
В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).
Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.