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10:49 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Почти 2 тысячи фур ждут выезда в ЕС на белорусской границе

Литовские пункты пропуска остаются самыми загруженными на пути в Евросоюз, по данным белорусской стороны, это происходит из-за медленного оформления.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Более 400 легковых машин и около 1800 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в страны Европейского союза во вторник, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета республики.

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка с пересечением государственной границы сложилась в настоящее время на литовском направлении — как для легкового транспорта, так и для грузового.

Так, утром вторника на белорусско-литовской границе находится 1250 фур: в «Котловке» — 200, «Каменном Логе» — 460, и в «Беняконях» — 590.

В три раза меньше грузовиков на границе с Латвией — в пункте пропуска «Григоровщина» стоит 435 фур.

Меньше всего очереди на польском направлении — там в единственном работающем на пропуск грузовиков ПП «Козловичи» стоит 50 большегрузов.

Ранее в белорусском ГПК отмечали, что контрольные службы литовского пункта пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») принимают всего лишь 15% машин от пропускной способности.

Ситуация с легковыми машинами

Больше всего легковушек находится на границе Беларуси и Литвы — более 260. Так, в пункте пропуска «Котловка» стоит 30 авто, «Бенякони» — 110, «Привалка» — 80.

В ПП «Брест» на границе с Польшей стоит 150 машин.

На латвийском направлении очередей нет.

Закрытие пунктов пропуска

Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.

Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

Ранее 18 августа прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.

Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).

В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).

Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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