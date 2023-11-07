10:57 (мск), источник: Реальное время
В Казани родителям детей-инвалидов могут выплатить по 10 тысяч рублей
Единовременная выплата сможет производиться на заявительной основе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С 1 по 10 декабря, в рамках проведения традиционной Декады инвалидов, в Казани родителям детей с ограниченными возможностями смогут единовременно выплатить по 10 тысяч рублей. Как выяснило «Реальное время», документ, устанавливающий порядок оказания материальной помощи, в настоящее время находится на экспертизе.
Единовременная выплата производится на заявительной основе, гражданам России, имеющим регистрацию в столице Татарстана. Уточняется, что она будет доступна следующим категориям населения:
Для получения выплаты казанцам необходимо обратиться в администрацию района, в котором они проживают (Вахитовский, Приволжский, Советский, Ново-Савиновский и др.). При себе граждане должны иметь заявление о ее назначении, а также ряд документов, подтверждающих инвалидность. Вместе с этим важно предоставить копию СНИЛС, ИНН, реквизиты счета и контактный номер.
В течение 15 рабочих дней со дня принятия решения районная администрация уведомит о назначении или отказе в назначении единовременной выплаты.
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, а с 1 по 10 декабря — в Татарстане традиционно проходит Декада инвалидов. По данным федерального реестра, в республике проживают 272,5 тысячи инвалидов (6,9% от населения региона; в России — 10,7 млн инвалидов, или 7,3% от населения), в том числе 16,5 тысячи детей-инвалидов.
В Татарстане действует Совет по делам инвалидов при раисе республики, куда входят представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также общественных организаций. В 45 районах республики созданы советы по делам инвалидов, которые решают вопросы их интеграции в общество на местах.
В городских школах обучается 1,1 тысячи ребенка с инвалидностью. В 2018 таких учеников насчитывалось 255, а в 2016-м — всего 34.
Напомним, в прошлом месяце кабмин Татарстана принял решение о проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Республиканским органам исполнительной власти было поручено до 6 ноября разработать план и отправить его в Минтруда республики.
Вместе с этим Министерству культуры необходимо обеспечить выделение подведомственными театрально-зрелищными учреждениями билетов Обществу инвалидов республики и прочим общественным объединениям лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также ведомство назначено ответственным за организацию социокультурной инклюзивной акции «Искусство добра».