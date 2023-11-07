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10:57 (мск), источник: Реальное время

В Казани родителям детей-инвалидов могут выплатить по 10 тысяч рублей

Единовременная выплата сможет производиться на заявительной основе.

С 1 по 10 декабря, в рамках проведения традиционной Декады инвалидов, в Казани родителям детей с ограниченными возможностями смогут единовременно выплатить по 10 тысяч рублей. Как выяснило «Реальное время», документ, устанавливающий порядок оказания материальной помощи, в настоящее время находится на экспертизе.

Единовременная выплата производится на заявительной основе, гражданам России, имеющим регистрацию в столице Татарстана. Уточняется, что она будет доступна следующим категориям населения:

  • семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей инвалидов;
  • семьи, где оба родителя — инвалида I и II группы, воспитывают детей, в том числе детей-инвалидов;
  • одинокий родитель-инвалид I и II группы, воспитывающий детей, в том числе детей-инвалидов;
  • одинокий родитель, воспитывающий одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов.

Для получения выплаты казанцам необходимо обратиться в администрацию района, в котором они проживают (Вахитовский, Приволжский, Советский, Ново-Савиновский и др.). При себе граждане должны иметь заявление о ее назначении, а также ряд документов, подтверждающих инвалидность. Вместе с этим важно предоставить копию СНИЛС, ИНН, реквизиты счета и контактный номер.

В течение 15 рабочих дней со дня принятия решения районная администрация уведомит о назначении или отказе в назначении единовременной выплаты.

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, а с 1 по 10 декабря — в Татарстане традиционно проходит Декада инвалидов. По данным федерального реестра, в республике проживают 272,5 тысячи инвалидов (6,9% от населения региона; в России — 10,7 млн инвалидов, или 7,3% от населения), в том числе 16,5 тысячи детей-инвалидов.

В Татарстане действует Совет по делам инвалидов при раисе республики, куда входят представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также общественных организаций. В 45 районах республики созданы советы по делам инвалидов, которые решают вопросы их интеграции в общество на местах.

Что касается Казани, то на сегодняшний день в ней насчитывается 84 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, среди которых почти 6 тысяч — несовершеннолетние.

В городских школах обучается 1,1 тысячи ребенка с инвалидностью. В 2018 таких учеников насчитывалось 255, а в 2016-м — всего 34.

Напомним, в прошлом месяце кабмин Татарстана принял решение о проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Республиканским органам исполнительной власти было поручено до 6 ноября разработать план и отправить его в Минтруда республики.

Вместе с этим Министерству культуры необходимо обеспечить выделение подведомственными театрально-зрелищными учреждениями билетов Обществу инвалидов республики и прочим общественным объединениям лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также ведомство назначено ответственным за организацию социокультурной инклюзивной акции «Искусство добра».

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