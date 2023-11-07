11:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Рост цен на жилье замедлился в Хабаровском крае
Специалисты назвали среднюю стоимость квадратного метра.
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В Хабаровском крае рассказали об основных тенденциях на рынке недвижимости. За первые полгода 2022-го ввели 167,7 тысячи квадратных метра жилья, в этом году показатель вырос на 34,2% — 225 тысяч «квадратов». Специалисты сообщают, что замедлился рост цен на первичку, а цены на вторичку показывают сдержанный рост.
Средняя стоимость квадратного места во втором квартале 2023 года выросла на 1,8% и составила 123 837,33 рубля. Типовые квартиры при этом стоят 97 392,28 рубля за квадрат, что на 0,3% выше прошлого квартала. Квадрат в квартирах улучшенного качества стоит 141 294,35 рубля, в элитных — 142 120,96 рубля. При этом первый показатель вырос на 2,8%, а второй снизился на 5,5%.
За первое полугодие 2022 года выдали 6,24 тысячи ипотек, когда в этом году цифра выросла на 42,8% и составила 8,91 тысячи. Если говорить о деньгах, то это 22,4 и 34,19 миллиарда рублей соответственно. Показатель вырос на 52,6%.