11:39 (мск), источник: ИА Башинформ
В минтрансе Башкирии назвали сроки окончания ремонта «фонящих» дорог
В Башкирии основные работы по программе «фонящих» дорог завершат до конца ноября этого года.
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Об этом 7 ноября на оперативном совещании в ЦУРе сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
Глава республики Радий Хабиров поручил представить в декабре доклад о завершении ремонта «фонящих» дорог. Руководитель региона также отметил, что восстановление некоторых дорог перенесли на следующий год.
Кроме того, Радий Хабиров обратил внимание, что в некоторых районах, на перевалах уже выпал снег, и из-за этого могут возникнуть сложности с ремонтом дорог.
«Вроде пока вы справляетесь, но пока и снега особо не было, и гололеда серьезного. Нужно всегда держать на контроле эту историю. Ежедневно», — подчеркнул Глава РБ.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что программа ремонта «фонящих» дорог реализуется по инициативе Главы Башкирии. В 2023 году на ее реализацию выделили 4 млрд рублей. Радий Хабиров отметил, что программа продолжится в 2024 году, на нее планируется выделить такую же сумму.