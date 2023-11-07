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15:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Первый платный мост появится в Новосибирске: расценки

НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Новый строящийся четвертый мост в Новосибирске планируют сделать платным, он станет первой переправой с тарифами.

«Мост будет эксплуатироваться до 2042 года, за проезд будет взиматься плата в размере от 100 до 300 рублей, в зависимости от габаритов автомобиля», — сообщали в минтрансе.

Цена 100 рублей будет для мотоциклов и легковых автомобилей высотой до 2 метров, 150 рублей — для автомобилей от 2 м до 2,6 метра, 200 рублей заплатят владельцы автотранспорта размером 2,6 метра и более. Самая дорогая цена — 300 рублей, установлена для крупногабаритных автомобилей с высотой от 2,6 метра при наличии более трех осей.

Предполагается, что с помощью транспортной развязки улучшится прямой заезд на новый мост с улицы Ипподромской и произойдет сокращение заторов. В настоящий момент мост готов на 95%, его планируют запустить уже в конце 2023 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что платный мост через Обь в Новосибирске почти готов.

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