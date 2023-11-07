12:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Средняя зарплата в Ростовской области составила 50,1 тысячи рублей
Средняя начисленная заработная плата в Ростовской области повысилась на 15,7%
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В Ростовской области среднемесячная начисленная заработная плата за период с января по август 2023 года достигла 50,1 тысячи рублей. Об этом сообщает Ростовстат.
По данным исследования, оплата труда в регионе по сравнению с показателями прошлого года увеличилась на 15,7%. Рост реально начисленных выплат составил 9,1%.
Заработки выше среднего зафиксировали среди специалистов, занятых в финансовой и страховой (83,7 тысячи рублей) сферах, а также в области информации и связи (69,6 тысячи рублей), науки и техники (69,6 тысячи рублей).
Кроме того, больше 60 тысяч рублей в месяц получали в сферах добычи полезных ископаемых, обеспечения электроэнергией, газом и паром. Самые низкие выплаты в месяц были у работников сфер образования (39 тысячи рублей), водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (37,8 тысячи рублей).
По уровню реально начисленной заработной платы Ростовская области оказалась второй в ЮФО после Республики Калмыкия.
Добавим, по данным властей, средняя заработная плата на Дону по итогам января — августа 2022 года составляла 42,6 тысячи рублей. Это было на 12,8% больше, чем годом ранее.