Киоск, знай свое место: городские власти продолжают наводить порядок в сфере НТО

С чем связаны такие меры, какие нестационарные объекты демонтируются в городе и почему, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Александр Русанов, глава администрации Ленинского района Перми.
— Давайте вначале определимся с терминами. НТО (нестационарный торговый объект) — это сооружение, не привязанное к земельному участку, то есть некапитальное строение, в котором осуществляется торговая либо какая-то другая предпринимательская деятельность. В основном это киоск либо павильон, — объяснил Александр Русанов.
Такие нестационарные торговые точки в Перми стали устанавливать, начиная с 1990-х годов, когда в стране появилась частная торговля. И в течение двух десятилетий их установку никто не регламентировал. Есть свободный пятачок земли — можно на него поставить хоть вагончик, хоть ларек и торговать чем придется. А как уж выглядит тот ларек, никого не волновало, что называется — не до жиру…
Но постепенно городские власти стали заниматься внешним обликом Перми, с которым ободранные киоски совершенно не гармонировали. Сначала появились требования к виду и состоянию НТО, а потом власти пришли к выводу, что киоски должны находиться только в определенных местах, где бы они не мешали прохожим и не портили вид улиц. Так появилась официальная схема размещения нестационарных торговых объектов.
— Те объекты, которые расположены согласно схеме, утвержденной администрацией Перми, находятся в рамках правового поля, а стоящие на муниципальной земле, но не входящие в эту схему, являются самовольными и подлежат демонтажу, — отметил глава района.
Чтобы избежать подобной ситуации, владельцы НТО должны пройти процедуру согласования — обязательное условие для тех, кто планирует установить киоск или павильон на территории Перми.
— Сейчас существует определенная процедура, которая дает право предпринимателю размещать торговые объекты на муниципальном земельном участке. Если кто-то хочет поставить НТО, он должен обратиться в администрацию района. Мы принимаем решение о целесообразности или нецелесообразности размещения торговой точки, обосновываем его и отправляем документы в департамент экономики и промышленной политики. И сотрудники департамента принимают решение, включать земельный участок в схему или не включать. Если земельный участок включается в схему, то объявляется конкурс или аукцион на право заключения договора об аренде земли, и предприниматель, который его выиграет, получает право размещать объект.
Павильон памятник не заслонит
Причем есть определенные требования — киоск должен быть площадью 8 квадратных метров. Павильон — либо 28, либо 30 квадратных метров. Регламентируется и внешний вид. Если объект не соответствует требованиям, то предприниматель нарушает правила благоустройства.
— Мы следим за обликом города, — отмечает Александр Русанов. — К 300-летию Перми было проведено достаточно много работ — отремонтировали Комсомольский проспект, улицу Ленина, парки и скверы, фасады многоквартирных домов, и не хочется, чтобы НТО заслоняли все это. Если, к примеру, предприниматель хочет поставить павильон 30 квадратных метров на улице Ленина, а за ним находится памятник архитектуры, то, конечно, мы будем против такого размещения. Но мы обеими руками поддерживаем предпринимательскую инициативу — тех, кто работает в рамках правового поля, соблюдая акты, утвержденные администрацией, краевые законы.
Демонтаж — за счет владельца
Также в Перми действует положение, которое регламентирует порядок выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на муниципальной или государственной земле.
— Существует единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми, который постоянно обновляется. Незаконные НТО либо выявляют сотрудники администрации, либо о них сообщают горожане — по телефону, в социальных сетях или через платформу «Управляем вместе». После этого мы выходим, фиксируем самовольный объект, обклеиваем его требованиями о добровольном демонтаже, на что дается определенный срок. Если владелец добровольно не убирает объект, готовим распоряжение о принудительном демонтаже. После этого на официальном сайте города публикуется соответствующее распоряжение. Сотрудники службы «Содержание муниципального имущества» выезжают и этот объект демонтируют, перемещают на площадку временного хранения. После этого мы требуем с владельца возместить расходы по демонтажу и хранению. Эти средства он может выплатить добровольно, если нет — то в судебном порядке.
В 2023 году в Ленинском районе Перми было составлено 55 протоколов об административных правонарушениях — за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных местах. Эти нарушения наказываются штрафами. Для физических лиц штраф составляет до 4 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч, для юридических — до 350 тысяч.
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