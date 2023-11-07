13:49 (мск), источник: АиФ Казань
Минниханов посетил бывший хлопковый терминал в Узбекистане
Глава Татарстана поручил руководству АО «Химград» и ОЭЗ «Алабуга» изучить потенциал осмотренной территории.
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Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил бывший хлопковый терминал в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководитель республики осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. Центр расположен недалеко от Нукуса, площадь объекта составляет около семи тысяч квадратных метров.
«Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и самое главное рабочие кадры — если есть эта база, то можно работать», — подметил Минниханов.
Глава Татарстана поручил руководству АО «Химград» и ОЭЗ «Алабуга» изучить потенциал осмотренной территории и проанализировать возможные проекты, которые можно разместить в Узбекистане.
Ранее Екатерина Мизулина провела встречу с Рустамом Миннихановым в Казани.