14:21 (мск), источник: РИА Крым
Когда Белогорск будет полностью газифицирован
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году.
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Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Белогорского района Вадим Бахметьев.
«Сейчас в Белогорске активно идет газификация и, думаю, до середины 2024 года город будет полностью газифицирован. К селам Вишенное и Белая Скала уже подведены газопроводы и построены распределительные станции».
Глава администрации пояснил, что к 2025 году будет запланировано проектирование распределительного газопровода непосредственно к этим населенным пунктам.
Также Вадим Бахметьев сообщил, что поселок Зуя, где проживают свыше шести тысяч человек, и близлежащие села, получат голубое топливо не раньше 2025 года.
«Для жителей негазифицированных населенных пунктов, живущих в многоквартирных домах и индивидуальных строениях, у нас предусмотрена компенсация на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Белогорского района.
На сегодняшний день в регионе уже полностью газифицированы села Чернополье, Яблочное и Криничное, добавил Бахметьев.
Ранее власти сообщили, что в Севастополе бесплатно проведут газ льготникам.