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14:21 (мск), источник: РИА Крым

Когда Белогорск будет полностью газифицирован

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В Белогорске продолжается масштабная программа газификации, город будет полностью газифицирован в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Белогорского района Вадим Бахметьев.

«Сейчас в Белогорске активно идет газификация и, думаю, до середины 2024 года город будет полностью газифицирован. К селам Вишенное и Белая Скала уже подведены газопроводы и построены распределительные станции».

рассказал Вадим Бахметьев

Глава администрации пояснил, что к 2025 году будет запланировано проектирование распределительного газопровода непосредственно к этим населенным пунктам.

Также Вадим Бахметьев сообщил, что поселок Зуя, где проживают свыше шести тысяч человек, и близлежащие села, получат голубое топливо не раньше 2025 года.

«Для жителей негазифицированных населенных пунктов, живущих в многоквартирных домах и индивидуальных строениях, у нас предусмотрена компенсация на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Белогорского района.

На сегодняшний день в регионе уже полностью газифицированы села Чернополье, Яблочное и Криничное, добавил Бахметьев.

Ранее власти сообщили, что в Севастополе бесплатно проведут газ льготникам.

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