15:15 (мск), источник: MOS.Ru
Сергей Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы
В рамках комплексного развития этих территорий построят объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.
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Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии городских территорий в трех районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Три нежилые территории в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут комфортными городскими кварталами. Планируем построить там больше 180 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе дома для участников программы реновации и объекты социальной инфраструктуры», — написал Мэр Москвы.
Запланировано строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также работы по благоустройству и озеленению. В результате полузаброшенные и малоиспользуемые территории станут современными самодостаточными и сбалансированными городскими кварталами — здесь можно будет с комфортом жить и работать.
На территории части бывшей промзоны Курьяново площадью 8,06 гектара в районе Печатники предполагается построить ряд коммунальных объектов, включая базы ГБУ «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест».
Градостроительный потенциал участка составляет свыше 37 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 500 рабочих мест.
На территории части бывшей промзоны Хапиловка площадью 4,17 гектара в районе Преображенское предполагается возвести жилые дома для переселения москвичей по программе реновации. Градостроительный потенциал участка составляет около 78 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 140 рабочих мест.
На территории нежилой застройки площадью 2,49 гектара в 2-м Тушинском проезде (владение 12), в районе Покровское-Стрешнево предполагается возвести здание общеобразовательного комплекса, включающего школу на 150 учеников и детский сад на 100 воспитанников, а также дома по программе реновации. Градостроительный потенциал участка составляет 66,5 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано 135 рабочих мест.
На сегодняшний день Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 50 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 692 гектаров. В рамках этих проектов планируется построить около 13 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате будет создано свыше 136 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит свыше 1,3 триллиона рублей.