15:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Петербург поможет АвтоВАЗу с выпуском новых моделей LADA
Максим Соколов: «Лада Санкт-Петербург» полноценно заработает в 2024 году.
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На бывшем заводе японской фирмы Nissan в Петербурге, ныне — автозаводе «Лада Санкт-Петербург» — кипит работа. В этом году предприятие, которое японцы остановили из-за санкций, перешло к АвтоВАЗу. Так Северная столица стала частью легенды отечественного автопрома. Как рассказал «Комсомолке» гендиректор автогиганта Максим Соколов, предприятие планирует начать выпуск машин в 2024 году. Это будет новая модель LADA X-Cross 5. Летом на заводе собрали первый экземпляр, чтобы показать его на ПМЭФ-2023.
— Сейчас собрано более сотни единиц этой модели, — отметил Соколов. — Мы рассчитываем, что петербургский завод полноценно заработает в следующем году. Но многое будет зависеть от скорости переговоров с нашими восточноазиатскими партнерами. Мы обсуждаем и ряд новых продуктов и проектов, которые могут быть запущены именно на площадке петербургского завода.
Главная головная боль АвтоВАЗа — локализация. Из-за санкций завод в один день остался без комплектующих, пришлось выпускать машины без систем безопасности и кондиционеров. Но за полтора года ситуацию удалось переломить.
— «Гранты» и «Нивы» зашкаливают по локализации, они на 99% собраны из отечественных компонентов, — говорит Максим Соколов, — стремимся к тому же и с другими моделями. До конца этого года с конвейера сойдет первая партия электрического «Ларгуса», а на производство он встанет в следующем году. Планируем запустить и полностью локализовать новые модели Lada «Аура» и «Искра». В двухлетней перспективе должен появиться кроссовер на базе модели «Веста». Несмотря на все штормы и конкуренцию с китайским автопромом наше производство выстоит.
Петербург поможет автогиганту не только руками на сборочной линии, оставшейся от японцев, но и мозгами. АвтоВАЗ открывает инженерный центр, где будут работать как раз над локализацией — заменой импортных деталей на отечественные — новых моделей.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Что с другими автозаводами в Петербурге.
Nissan ушел из Петербурга не один. Свое производство остановили также Toyota и Hyundai.
Японский завод перешел к государству. Владеет им ФГУП «НАМИ», а управляет «Обуховский завод». В части цехов хотят развернуть сборку грузовиков, а в перспективе электромобиль eNeva. На другой части создадут особую экономическую зону.
Hyundai планирует продать свои производственные мощности. Инвестором будет частная компания, скорее всего, на этом конвейере начнут собирать авто одной из китайских марок. Но пока официально завод находится в простое.