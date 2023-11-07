15:47 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Аэрофлот возобновил авиарейсы из Москвы в Ургенч
В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва.
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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. Аэрофлот возобновляет регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Ургенч, сообщает авиаперевозчик.
Начиная с 15 декабря этого года, в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва — Ургенч — Москва.
«Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320», — говорится в сообщении.
Ургенч — пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.