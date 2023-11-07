16:13 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Дефицит газа в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Ситуацию с дефицитом сжиженного газа в Казахстане прокомментировали в Минэнерго, передаёт BaigeNews.kz.
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По плану поставки на внутренний рынок РК на ноябрь выделено 133 867 тонн газа.
Ежемесячная потребность в Астане составляет 8 700 тонн. Из ресурсов ПНХЗ и АО «СНПС-Актобемунайгаз» выделено 8 512 тонн. По состоянию на 7 ноября в столицу прибыло 396 тонн газа (11 вагонов) из Актобе. 216 тонн или шесть вагонов прибудут 8 ноября из Павлодара.
«Планируется отгрузить 7 ноября с завода СНПС — 900 тонн или 25 вагонов и 8 ноября 396 тонн или 11 вагонов. Итого 7−8 ноября будут отгружены 1 296 тонн. Ориентировочно прибытие 11−12 ноября», — сообщили в Минэнерго.
Для Жамбылской области выделено на ноябрь 5 218 тонн из Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. По состоянию на 7 ноября отгружено 1 250 тонн.
Для Северо-Казахстанской области выделено 5 706 тонн, отгружено 1 477 тонн.
«Отгрузка с заводов идёт круглосуточно. Однако доставка до адресата занимает время, в связи с чем имеются перебои на рынке сжиженного газа. В ближайшие дни ситуация стабилизируется», — заверил директор департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК Бахытжан Таубаев.