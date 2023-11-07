16:48 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В долгах как в шелках: Впервые в истории внутренний долг Молдовы составил почти 40 миллиардов леев
Внутренний долг увеличился с начала года на 4 млрд 702,55 млн леев (+13,6%).
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Внутренний госдолг Молдовы в октябре составил 39 млрд 194,92 млн леев, увеличившись с начала года на 4 млрд 702,55 млн леев (+13,6%).
По данным Минфина, рост внутреннего госдолга произошёл преимущественно за счёт увеличения выпуска ГЦБ на первичном рынке. В частности, по состоянию на конец октября задолженность по государственным ценным бумагам, выпущенным на первичном рынке, составила около 25 млрд 309,9 млн леев, что на 5 млрд 120,6 млн леев (25,4%) больше, чем на конец 2022 года.
Внутренний госдолг Молдовы в 2022 году вырос на 1 млрд 211 млн леев (+3,6%) и составил 34 млрд 492,37 млн леев на конец декабря, пишет infomarket.md.