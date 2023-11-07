Аэропорт Геленджика могут открыть

«Существует аналогичный курс взлета во Внуково, где 5−7 раз в сутки возникает проблема соблюдения траектории взлетов», — цитирует Ядрова «Интерфакс».
Уточняется, что рассмотрят снятие ограничений на взлет в сторону Маркотхского хребта. С 2022 года аэропорты Краснодарского края закрыты из-за боевых действий на Украине, работает только воздушная гавань в Сочи. Известны случаи, когда самолеты, прилетающие в Геленджик, из-за ветра вынуждены были приземляться в Анапе.
С 2018 года воздушная гавань в Геленджике принадлежит группе ВТБ. Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы — «Аэродинамике». Ранее рассматривалась возможность открытия аэропорта в Краснодаре, но он остается нерабочим для гражданских перелетов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что попасть в Ереван из Ставрополя и обратно можно будет прямым рейсом на самолете.