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18:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Аэропорт Геленджика могут открыть

ГЕЛЕНДЖИК, 7 ноября, ФедералПресс. Росавиация изучит возможность открытия аэропорта Геленджика. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации.

«Существует аналогичный курс взлета во Внуково, где 5−7 раз в сутки возникает проблема соблюдения траектории взлетов», — цитирует Ядрова «Интерфакс».

Уточняется, что рассмотрят снятие ограничений на взлет в сторону Маркотхского хребта. С 2022 года аэропорты Краснодарского края закрыты из-за боевых действий на Украине, работает только воздушная гавань в Сочи. Известны случаи, когда самолеты, прилетающие в Геленджик, из-за ветра вынуждены были приземляться в Анапе.

С 2018 года воздушная гавань в Геленджике принадлежит группе ВТБ. Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы — «Аэродинамике». Ранее рассматривалась возможность открытия аэропорта в Краснодаре, но он остается нерабочим для гражданских перелетов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что попасть в Ереван из Ставрополя и обратно можно будет прямым рейсом на самолете.

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