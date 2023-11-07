525 млн рублей выделили на ремонт проспекта Гагарина до развязки в Ольгине

525 млн рублей выделили на ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде до развязки в Ольгине, сообщается на портале госзакупок.
До 15 ноября идет поиск подрядчика. Максимальная цена контракта — почти 525,3 млн рублей. Заказчиком выступает ГУММиД.
Исполнителю предстоит разработать проектную документацию и капитально отремонтировать проспект Гагарина от улицы Медицинской до кольцевой развязки деревни Ольгино. Рабочие обновят инженерные сети, коммуникации, верхний и нижний слои покрытия, подпорные стенки, лотки, ограждения, знаки и разметку.
Работы необходимо выполнить до конца 2025 года. Гарантия на покрытие составит 5 лет, на основание — 6 лет, на разметку — 1 год, а на дорожные знаки — 10 лет.
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