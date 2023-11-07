17:27 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежцам предлагают работу с зарплатой до 1 миллиона рублей
Такую сумму предлагают менеджеру по оптовым продажам пищевых ингредиентов.
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Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Воронежской области составили аналитики hh.ru.
На первом месте находится должность менеджера по оптовым продажам пищевых ингредиентов. Сотрудник сможет получать зарплату в размере от 40 000 до 1 000 000 рублей до вычета налогов.
Также в рейтинг вошли вакансии коммерческого директора (от 500 000 рублей до вычета налогов), исполнительного директора (от 100 000 до 500 000 рублей на руки), менеджера по продажам грузовых автомобилей (от 50 000 до 500 000 рублей до вычета налогов), руководителя проектов 1С (от 200 000 до 500 000 рублей на руки).
Специалисты отмечают, что за последний месяц в Воронежской области открыто более 17 300 вакансий, из них 6 300 с заработной платой от 100 000 рублей. Чаще всего это предложения из профобласти «Розничная торговля», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».