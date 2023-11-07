Белорусам нужно уплатить имущественные налоги до 15 ноября

В 2023 г. физлица доплачивают налог на недвижимость и земельный налог за 2022 г., поскольку в прошлом году ими был внесен авансовый платеж в размере 50%. А транспортный налог за весь прошлый год уплачивается полностью. Налоговые уведомления отправляются по почте либо в личный кабинет плательщика.
Что делать, если извещение не поступило?
Обратиться в налоговый орган и получить копию. Также можно зарегистрировать личный кабинет на портале налоговых органов и самостоятельно сформировать извещение. Третий способ — найти информацию в ЕРИП (меню «Налоги» по учетному номеру плательщика. Узнать свой УНП можно в электронном сервисе «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)».