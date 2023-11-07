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7 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

НАРЭ Молдовы и Румынии подписали план совместных действий на 2024 год

Ведомства Молдовы и Румынии по регулированию в энергетике наметили перспективы сотрудничества на год.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik.План действий на 2024 год между национальными агентствами по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы и Румынии подписали главы ведомств Вячеслав Унтила и Джордже Никулеску в рамках визита молдавской делегации в Бухарест, сообщили в пресс-службе НАРЭ.

План действий между двумя учреждениями подписан в соответствии с Программой сотрудничества и помощи, заключенной 26 сентября 2019 года.

Отмечается, что стороны намерены сотрудничать в таких областях, как электроэнергетика, природный газ, энергетический надзор, информационные технологии и кибербезопасность.

«Цель подписания документа — активизировать обмен информацией и консультациями между регуляторными ведомствами по вопросам, связанным с внедрением законодательства Евросоюза и заимствования лучших отраслевых практик», — уточнили в НАРЭ.

Делегации двух стран выразили готовность к организации Национальной ассоциацией контролёров коммунальных предприятий США (NARUC) с 7 по 8 декабря 2023 года в Кишиневе, при поддержке USAID и в партнерстве с НАРЭ, тренинга о преимуществах интеграции регионального рынка электроэнергии для НАРЭ Молдовы и Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины.

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