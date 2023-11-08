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11:35 (мск), источник: m24.ru

Аналитики подсчитали, во сколько зарплат обходится ремонт квартиры в Москве

Горожанам понадобится не менее двух месячных зарплат для капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в столице. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги», которое есть в распоряжении Москвы 24.

Источник: Freepik

Аналитики выяснили, что за третий квартал 2023 года в столице значительно увеличился спрос на услуги по ремонту под ключ. Рост составил 156% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Сейчас стоимость услуг капремонта в городе в среднем начинается от 7 000 рублей за квадратный метр. «Чтобы отремонтировать двухкомнатную квартиру средней площадью 55 квадратных метров, потребуется от 385 000 рублей, или уже от трех месячных зарплат», — сказано в исследовании.

Однако конечная стоимость ремонта главным образом зависит от выбранных материалов черновой и чистовой отделки. Их цена может ощутимо варьироваться.

Ранее были названы столичные районы, где в новостройках продаются самые дешевые квартиры-студии. Речь идет о ценовом порядке от 3,6 до 6,1 миллиона рублей. Приобрести недвижимость по такой стоимости можно в десяти районах города, среди которых в том числе Южное Бутово, Митино, Ховрино и Солнцево.

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