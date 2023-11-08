Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и повысил курс евро на 8 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 8 ноября 2023 после больших выходных.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на среду, 8 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2003 рубля, 1 евро — 3,4064 BYN, 100 российских рублей — 3,4306 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют с пятницы, 3 ноября, по вторник, 7 ноября, были аналогичны: 1 доллар США равен 3,2008 рубля, 1 евро — 3,4004 BYN, 100 российских рублей — 3,4334 белорусского рубля. Таким образом, доллар и российский рубль несколько снизились, а евро подрос.