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00:12 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и повысил курс евро на 8 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 8 ноября 2023, среду, после больших выходных.

ЦБ: $ 92.1973   -0.22 € 98.4403   -0.35 ММВБ: $ 91.8650   -0.40 € 98.2050   -0.47
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 8 ноября 2023 после больших выходных.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на среду, 8 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2003 рубля, 1 евро — 3,4064 BYN, 100 российских рублей — 3,4306 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют с пятницы, 3 ноября, по вторник, 7 ноября, были аналогичны: 1 доллар США равен 3,2008 рубля, 1 евро — 3,4004 BYN, 100 российских рублей — 3,4334 белорусского рубля. Таким образом, доллар и российский рубль несколько снизились, а евро подрос.

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