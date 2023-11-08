03:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Китай скоро получит собственные ТОР на Дальнем Востоке
Создание международных территорий опережающего развития выгодно прежде всего бизнесу из Поднебесной.
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Законопроект о международных территориях опережающего развития (МТОР) может быть принят Госдумой до конца 2023 года. Создание новых экономических зон с упрощенными требованиями и нормами регулирования рассчитано прежде всего на инвесторов из Китая, имеющего общую границу с РФ на Дальнем Востоке. В перспективе, с потеплением международных отношений, этот инструмент будет востребован и бизнесом из Республики Корея, а вот участие Индии и Вьетнама пока не актуально, сообщает ИА PrimaMedia.
О том, что разработанный минвостокразвития законопроект о МТОР прошел все основные стадии согласования, сообщил глава министерства Алексей Чекунков на площадке выставки-форума «Россия».
По его словам, сейчас готовятся предложения по созданию межправсоглашений с основными партнерами для создания МТОР.
«То есть, <…> когда условия для работы совместных предприятий определяют два правительства, такие условия являются исключением из общих правил. Мы видим, что есть подобные успехи у наших соседей, например, в Белоруссии и Казахстане, опираясь на эти лучшие практики, мы сейчас находимся в диалоге с партнерами. У нас сейчас получается три направления работы», — сказал Алексей Чекунков (цитата по ТАСС, 18+).
«Очевидно, что в их числе есть Китайская Народная Республика, но не только», — уточнил глава минвостокразвития.
Предполагается, что резидентами нового преференциального режима смогут стать компании, чьи капвложения составят не менее 500 млн рублей. Также рассматривается возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поднял тему создания МТОР в регионе во время июньского визита в Китай, на полях 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
«Действительно, такую идею губернатор обсудил со своими коллегами и партнёрами в Китае. Во многом она перекликается с работой, которую ведёт федеральный центр по созданию международной территории опережающего развития в Приморье. Речь идёт о новой экономической зоне с упрощенными требованиями и нормами регулирования. Они могут опираться на аналогичные стандарты и требования страны, которую представляет резидент. Понятно, что в первую очередь льготный режим будет рассчитан на китайские компании. Пока эти планы находятся на стадии разработки концепции и ещё не приобрели правовых очертаний, но я надеюсь, процесс пойдёт быстро, и в скором времени мы сможем говорить о них более предметно», — пояснил по итогам визита руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.