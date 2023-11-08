05:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
В Приангарье стали меньше производить пиломатериалов, целлюлозы и картона из-за санкций
Удельный вес ЛПК составил 20,6%
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Удельный вес ЛПК в общем объеме обрабатывающего производства Иркутской области за девять месяцев 2023 года составил 20,6%. Что касается обработки древесины и изделий из дерева, то показатель равняется 8,8% от общего объема. Производство бумаги, картона и изделий из них, целлюлозы и древесной массы занимает 11,8%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин рассказал, что лесная сфера добилась хорошего показателя, превысив 20% в обрабатывающем производстве региона.
«Отрасль испытывает определенные трудности, связанные с санкционным давлением недружественных России стран, однако адаптируется, ищет и находит новые рынки сбыта, получает поддержку от государства. Сейчас в Приангарье реализуются десять приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В них уже вложили 131,7 млрд рублей, создали 2,1 тысячи новых рабочих мест», — прокомментировал глава ведомства.
Говоря о производстве деревообрабатывающей промышленности региона, следует подчеркнуть, что за девять месяцев было выпущено порядка 3,2 тысячи кубометров пиломатериалов. Это составляет 85% к аналогичному периоду 2022 года. Также было произведено 196,1 тысячи тонн топливных гранул (71,9%), 226,6 тысячи тонн картона (97,8%) и 1,3 млн тонн целлюлозы (99,5%).
Особое внимание надо уделить и поступлениям за использование лесов в бюджеты всех уровней. Общая сумма составила порядка 4,2 млрд рублей. 3,2 млрд рублей пошло в федеральную казну, примерно 9,3 млн рублей — в областной, еще 30,3 млн рублей — в местные бюджеты.