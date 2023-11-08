07:41 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омской области подорожали куриное мясо, колбаса и чай
В Омской области за неделю с 23 по 30 октября подорожали несколько категорий продовольственных товаров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Так за указанный период в регионе на 2,9 рубля выросла цена на килограмм курятины. Теперь в среднем она составляет чуть более 229 рублей. При этом с начала года куры стали одним из самых подорожавших в Омской области продуктов — килограмм стал в среднем стоить больше на 53,37 рубля.
Также с 23 по 30 октября подорожали в Омской области варёная колбаса первого сорта: в среднем на 7,42 рубля за килограмм, а также сосиски и сардельки: +2,56 рубля за кило.
Кроме того в цене за неделю прибавили сливочное масло, молоко цельное питьевое пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сметана, яйца и другие продукты. Также на 37,14 рубля с начала года выросла цена за килограмм чёрного байхового чая.
В то же время за неделю в Омской области некоторые продукты подешевели. Среди них — репчатый лук, морковь, яблоки, жирный творог, полукопчёная колбаса.