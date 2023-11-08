06:59 (мск), источник: Primgazeta.ru
Дальневосточная ипотека очень востребована в Приморье
Только в 2023 году ею воспользовались более семи тысяч семей.
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На реализацию госпрограммы «Дальневосточная ипотека» в Приморье в текущем году было выделено более 108 миллиардов рублей. Жители края могут принять в ней участие до 2030 года.
Приморским семьям, решившим улучшить свои жилищные условия, с начала действия программы было выдано 23 764 кредита. На сегодняшний день это лучший показатель среди регионов Дальнего Востока.
— Только в этом году «Дальневосточной ипотекой» воспользовались 7 254 приморских семей. На улучшение жилищных условий им выдано более 35 миллиардов рублей, — уточнили специалисты регионального министерства строительства.
Льготный кредит на приобретение или строительство собственного жилья могут получить молодые семьи до 35 лет, врачи, учителя, граждане России — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР.
Напомним, государственная программа «Дальневосточная ипотека» под 2% была запущена по поручению президента России в 2019 году и продлена главой государства до 2030 года.