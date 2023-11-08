08:43 (мск), источник: Om1.ru
Для омичей открыты вакансии с зарплатой от 112 до 390 тысяч
Региону требуются машинист, альпинист и монтажник.
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В Омской области появились свежие вакансии. Центр Зарплаты.ру составил топ самых высокооплачиваемых.
На первом месте оказалась вакансия машиниста буровой самоходной установки на строительстве Тихоокеанской железной дороги. От соискателя требуется:
опыт работы от двух лет, удостоверение машиниста буровой установки, тракторные права с открытой категорией Е, отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях крайнего севера.
Зарплата — 390 тысяч, работа вахтовым методом 45/45 в Якутии, проезд от места жительства к месту работы и обратно оплачивается компанией.
Также в топ попала вакансия альпиниста. Работнику необходимо будет выполнять монтаж светильников на здания, мосты, архитектурные сооружения. Выезд на работу срочный, возможен переезд на разные объекты по России. Зарплату предлагают от 350 тысяч.
На третьем месте вакансия монтажника с зарплатой до 247 тысяч и работой вахтовым методом 45/45 на полуострове Ямал. Нужен опыт работы от года, слаженная работа в звене и умение читать чертежи. Также сотрудник должен знать, что такое «морковка» и «пробка», как правильно насаживается шайба на болт, что такое пескоструйная обработка металла, а также что такое фасонка и накладка.