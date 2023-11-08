08:48 (мск), источник: Om1.ru
Новосибирцы хотят зарплату в 50 тысяч рублей
Таковы были зарплатные ожидания жителей региона в октябре.
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Средняя предлагаемая зарплата соискателям в Новосибирской области в октябре составила 49 965 рублей. Она меньше, чем в среднем по России, и меньше, чем ожидают новосибирские соискатели. Те, кто ищет работу в регионе, претендует на заработную плату в 50 тысяч рублей. В среднем по России соискатели хотят 60 тысяч.
Самыми «денежными» сферами стали «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика, перевозки», «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Информационные технологии», «Закупки», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Управление персоналом, тренинги», «Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи, обслуживание клиентов». Там работодатели готовы платить своим сотрудникам выше 49 965 рублей в месяц, сообщает hh.ru.
Меньше всего повезло сотрудникам в сферах «Наука, образование», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Безопасность». Там специалисты будут получать намного ниже средней предлагаемой зарплаты в регионе.