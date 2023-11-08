09:15 (мск), источник: АиФ Уфа
В Бурзянском районе Башкирии завершили строительство моста через Белую
На несколько лет работы по его возведению приостанавливали.
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В деревне Новомунасипово Бурзянского района завершилось строительство моста через реку Белую. Его торжественное открытие приурочили ко Дню народного единства.
Для местных жителей новый мост — это поистине важное событие. Его начали возводить восемь лет назад, но вскоре работы приостановили. Бурзянцам приходилось передвигаться по подвесному мосту, периодически сталкиваясь с определенными проблемами. Вопрос по завершению строительства объекта транспортной инфраструктуры взял на контроль Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава Башкирии Радий Хабиров.
И вот спустя восемь лет после начала работ его достроили. Общая протяженность нового автомобильного моста составляет порядка 150 метров с двумя полосами движения. Также построили дорогу протяженностью 591 метра, которая прилегает к мосту.
По словам главы администрации Бурзянского района Газиза Манапова, это важное событие не только для жителей деревень Новомунасипово и Старомунасипово, но и для всего района. Он также выразил благодарность строителям, возводившим объект, и вручил им почетные грамоты администрации муниципального района.