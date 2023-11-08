10:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Узбекистан с начала года экспортировал овощей и фруктов на более $830 млн
Основными покупателями плодоовощной продукции страны являются Россия, Пакистан, Казахстан и Китай.
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По данным Агентства статистики, за январь — сентябрь 2023 года Узбекистан экспортировал за рубеж 1,3 млн тонн фруктов и овощей на сумму $831 млн.
Отмечается, что этот показатель увеличился в 1,1 раза, или на 99,5 тыс. тонн, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
Основными экспортными рынками плодоовощной продукции стали Россия (41,9%), Пакистан (15,1%), Казахстан (12,2%) и Китай (8,4%).
Больше всего Узбекистан отправил за рубеж репчатого лука (258,4 тыс. тонн на $52,9 млн), что на 65% больше, чем в прошлом году. В лидерах также арбузы и дыни (143,8 тыс.тонн на $39,1 млн), а также виноград (96,3 тыс.тонн на $63,6 млн).