08:07 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Дифтариф на сибирских условиях: среднее домохозяйство не впишется в минималку
В Иркутской области дифтарифы не почувствуют только пенсионеры.
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Разговорам о том, что население России в целом и Иркутской области в частности давно пора перевести на дифференцированную оплату за электричество, ведутся уже не первый год. За дифтариф упорно «топят» энергетики и ряд бизнесменов, которые уверены, что граждане жируют на дешевом электричестве. Против, конечно же, граждане, а также ряд разумных экспертов.
Однако ситуация может измениться уже через два месяца. Даже в Иркутской области, которая славится самыми низкими тарифами на электроэнергию для населения.
Все дело в том, что федеральные власти придумали наконец, как заставить регионы ввести дифференцированные тарифы для населения. С 2024 года (пока неточно) только регионы, внедрившие у себя дифтариф, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования, при котором бизнес доплачивает за снижение тарифов для населения. Ну или будут платить за низкие тарифы для граждан из своих бюджетов.
Для Иркутской области тема дифтарифов острая. Это система оплаты, при которой чем больше потребляешь, тем больше платишь за единицу. Второй вариант: при потреблении в рамках минимального пакета платится одна сумма, а все, что больше пакета — по повышенной цене. Для тех, кто привык тратить электричество с удовольствием, ценник на киловатт будет просто бомбическим. Учитывая, что большая часть населения Приангарья электричеством греется, то все аргументы сторонников дифтарифа (снижение тарифа на минимальный пакет, возможность сэкономить, в будущем — отсутствие отключений, деньги на модернизацию сетей, майнеры будут платить за себя сами
Что же будет на самом деле с введением дифференцированных тарифов? Максимально значимой проблемой для всех станет минимальный пакет. Очень много говорится о том, что минимальный пакет будут определять сами регионы — и будет он действительно минимальным. И цифры называют от 300 до 500 киловатт-часов в месяц. При этом среднее потребление одного домохозяйства в Иркутской области — от 2,2 до 2,7 тысячи киловатт-часов в месяц. Кто будет платить по минималке при таком раскладе? 1% населения — пожилые одинокие граждане. Семейным уже придется сильно раскошелиться, поскольку в обсуждаемый минимум они не впишутся.
Вторая проблема — это тарифы за повышенное потребление. По замыслу Правительства РФ, их будут опять же определять регионы, с обязательным контролем со стороны федеральных властей. Чтобы сильно не расслаблялись. И обязательных лимитов тут нет — тариф на повышенное потребление может быть больше обычного во столько раз, во сколько посчитают нужным власти. Хоть в десять. И большинству придется подзатянуть и так туго затянутые пояса. Остается лишь надеяться на то, что перед внедрением дифтарифа — а оно, видимо, будет, не зря же его уже столько времени плотно и постоянно обсуждают «на публику» — хотя бы проведут подсчеты потребления и сделают пакеты максимально приближенными к реальности. Иначе всем нам будет скверно.